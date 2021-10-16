ليبيا – اجتمعت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب عبر التقنية الافتراضية بعدد من أعضاء مجلس الأمة التركي، برئاسة أحمد يلدز رئيس جمعية الصداقة التركية الليبية ورئيس لجنة الخارجية بمجلس الأمة التركي عاكف كيلش بحضور عضو مجلس النواب سالم أقنان .

الحانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب آخر المستجدات السياسية والموضوعات المشتركة بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات وحلحلة جميع الإشكاليات التي تواجه ذلك .

بدوره، أكد رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على عمق العلاقات بين الشعبين الليبي والتركي وأهمية اتخاذ جميع الخطوات التي ستعزز التعاون بين البلدين ، أبرزها فتح القنصلية في بنغازي وتسهيل إجراءات سفر المواطنين من البلدين وأيضا تسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين وتفعيل الاتفاقيات التجارية بين البلدين وتهيئة الظروف لعودة الشركات التركية لاستئناف مشاريعها في ليبيا، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب الليبي ومجلس الأمة التركي وأن يشمل ذلك المستوى الإداري والتبادل المستمر لوجهات النظر لتكوين أرضية مشتركة للعمل ، مؤكدا على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، وأن يكون لتركيا دور في خلق الظروف المناسبة لاستقرار ليبيا ونجاح الانتخابات القادمة.

كما أكد عضو مجلس النواب سالم أقنان خلال اللقاء على أهمية العلاقات بين البلدين وعلى ضرورة العمل على حلحلة أي إشكاليات قائمة، ومنها تنظيم رحلات الطيران مباشرة من المنطقتين الشرقية والجنوبية إلى تركيا، وأن تكون تركيا صديقة لكل الليبيين.

وبدورهم أكد أعضاء مجلس الأمة التركي على أهمية العلاقات مع ليبيا والقائم على الاحترام المتبادل، والحرص على العمل لتعزيزها، واتفق الحاضرون على أهمية التعاون البرلماني في متابعة الموضوعات التي تم تناولها.