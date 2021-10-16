ليبيا – أكد مبعوث الدبيبة الشخصي إلى واشنطن محمد الضراط انتهاء جلسة المحكمة بشأن قضايا العائلات الليبية ضد “خليفة حفتر” في الولايات المتحدة بحضور محامي العائلات.

الضراط الموالي بشدة لتركيا وعضو الجبهة الوطنية بقيادة محمد المقريف أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن القاضية قررت بأنه يجب امتثال “حفتر للإدلاء بأقواله كحد أقصى خلال أسبوعين.

وقال بأن المحكمة رفضت طلب سحب “المذكرة” التي وصفها بـ”المزورة” التي تقدم بها محامي “حفتر” بعد تقديم مايفيد بأنها لم تصدر من قبل وزارة الدفاع واكتفت بعدم الاعتداد بما ورد فيها حسب قوله.