الصين – وصلت مركبة “شنتشو-13” الصينية التي تحمل على متنها 3 رواد فضاء، مساء الجمعة، إلى المدار بنجاح حيث من المتوقع أن تلتحم قريبا بالكبسولة الرئيسية للمحطة الفضائية التي تبنيها الصين.

دخلت المركبة الفضائية المدار بنجاح، وفتحت الألواح الشمسية عليها لتغذي نظام الطاقة، ومن المخطط أن تتم عملية الالتحام بالكبسولة الرئيسية للمحطة الفضائية “تيانخه” في حوالي 00:30 بتوقيت غرينيتش لتنضم بالتالي إلى مركبتي الشحن “تيانتشو-2″ و”تيانتشو-3”.

وانطلق صاروخ من طراز “مارش-2إف” حمل مركبة الفضاء “شنتشو-13″، وعلى متنها 3 رواد بينهم امرأة، من مركز جيوتشوان لإطلاق الأقمار الصناعية في إقليم قانسو بشمال غرب الصين في الساعة 00:23 من فجر السبت بتوقيت بكين.

ويضم الطاقم الجديد 2 من المخضرمين في مجال السفر إلى الفضاء وهما الطيار تشاي تشي قانغ (55 عاما) ووانغ يا بينغ (41 عاما) وهي المرأة الوحيدة في المهمة، ويه قوانغ فو (41 عاما) الذي يقوم بأول رحلة له إلى الفضاء، في مهمة ستستمر 6 أسابيع ما يمثل مدة قياسية للصين.

وبدأت الصين تشييد ما سيكون أول محطة فضاء دائمة لها في أبريل نيسان بإطلاق الوحدة “تيانخه”، أول وأكبر وحدات المحطة الـ3.

وستكون البعثة الحالية الثانية من 4 بعثات مأهولة مقررة إلى المحطة لاستكمال بنائها بحلول نهاية العام المقبل.

المصدر: وكالات