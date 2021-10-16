موسكو تطلق خدمة دفع النقل في مترو الأنفاق عن طريق التعرف على الوجوه

موسكو تطلق خدمة دفع النقل في مترو الأنفاق عن طريق التعرف على الوجوه

موسكو – أطلقت موسكو يوم 15 أكتوبر نظاما جديدا لدفع أجرة النقل في محطات مترو الأنفاق كلها. وسيعمل نظام Face Pay على أساس أجهزة التعرف على الوجوه.

وحسب الموقع الإلكتروني لبلدية العاصمة الروسية فإن موسكو أصبحت أول مدينة في العالم تطبق تلك الخدمة على نطاق واسع. ويتم تشغيل الخدمة على أساس طوعي، وتعمل إلى جانب طرق أخرى لدفع أجرة النقل في مترو الأنفاق.

ومن أجل دفع أجرة النقل يكفي للراكب أن يلقي نظرة إلى كاميرا مركبة على الباب الدوار في مدخل محطة مترو الأنفاق ويمكنه الاتصال بنظام Face Pay عن طريق ربط صورته الفوتوغرافية وبطاقته المصرفية أو بطاقة الدفع “ترويكا” بتطبيق” مترو أنفاق موسكو” الإلكتروني. وبعد ذلك يجب عليه إيجاد باب دوار خاص في مدخل مترو الأنفاق يشير إليه سهم مرسوم على الأرضية . وبمجرد أن يلقي الراكب نظرة إلى الكاميرا يتم خصم الأجرة أوتوماتيكيا.

وجاء في بيان نشره موقع البلدية الإلكتروني أن بيانات المستخدم كلها محمية بشكل جيد، ولا تقرأ الكاميرا إلا مفتاح المقاييس الحيوية، وليس المعلومات الشخصية للركاب. وتوقعت سلطات موسكو أن يستخدم نظام Face Pay في 3 أعوام قادمة نحو 10 – 15% من الركاب.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا