نزهة مدرسية تتحول إلى مأساة في إندونيسيا

إندونيسيا – غرق 11 طالبا وتم إنقاذ 10 آخرين خلال نزهة مدرسية لتنظيف نهر في مقاطعة جاوة الغربية بإندونيسيا، حسبما أفاد مسؤولون اليوم السبت.

وأفاد مسؤولون محليون بأن 150 طالبا من مدرسة إسلامية إعدادية، كانوا يشاركون في التنظيف أمس الجمعة، على ضفاف نهر سيليور، عندما انزلق 21 منهم في المياه.

وقال ديدن ريدوانسيه، رئيس مكتب باندونغ للبحث والإنقاذ: “كان الطقس جيدا ولم تكن هناك أي سيول. هؤلاء الأطفال الذين غرقوا كانوا يمسكون بأيدي بعضهم البعض. انزلق أحدهم وتبعه الآخرون”.

تمكن سكان قريبون وفريق إنقاذ من انتشال 10 من الطلاب الذين تم نقلهم إلى مستشفى قريب.

واستخدم رجال الإنقاذ عوامات كبيرة قابلة للنفخ باللون البرتقالي للبحث عن الضحايا، وتم حصر جميع الطلاب عند انتهاء البحث ليل الجمعة.

ويبدو أن الطلاب لم يكونوا يرتدون سترات النجاة. وذكرت بعض التقارير أنهم كانوا يحاولون عبور النهر، الذي يشتهر بركوب الأطواف وأنابيب الترفيه (الأنابيب الداخلية)، عندما سقطوا فيه.

وتتسبب الأمطار في انزلاقات أرضية متكررة وسيول في إندونيسيا، حيث يعيش ملايين الأشخاص في المناطق الجبلية أو بالقرب من السهول الفيضية.

المصدر: أ ب