ليبيا – أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج ان الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وفق القانون التجاري رقم 23 لسنة 2010 وذلك نظراً لعدم تجاوب رجال الاعمال والتجار مع وزارة الاقتصاد والتجارة بتخفيض الأسعار والتعاون في تنظيم السوق المحلي وتحقيق الاستقرار.

الحويج نوّه بحسب المكتب الاعلامي التابع للوزارة أن الوزارة ستصدر قراراتها بالخصوص وتحيلها الى الجهات الضبطية المتمثلة في جهاز الحرس البلدي للتنفيذ وإلزام المصانع والشركات والموردين بتطبيقها.

واعتبر أن هذه الخطوة جاءت نتيجة للأسعار العشوائية والمرتفعة بشكل متفاوت التي يشهدها السوق المحلي بمختلف المناطق والمدن، مؤكداً على ضرورة اعتماد ديوان الحبوب الذي يساهم في استقرار الأسعار و تحقيق الامن الغذائي من خلال توريد الحبوب وفق المواصفات القياسية المعتمدة.

كما أشار أن وزارة الاقتصاد والتجارة ستكون لها إجراءات أخرى بهذا الخصوص وذلك بتحديد أسعار السلع الغذائية وكذلك الأدوية والمعدات الطبية بالتنسيق مع وزارة الصحة حتى تتم السيطرة على الأسعار وتنظيم السوق المحلي بما يسهم في تحقيق حماية المستهلك ورفع جودة الخدمات.

ودعا وزير الاقتصاد والتجارة الأجهزة الرقابية والضبطية التعاون والتنسيق مع الوزارة للسيطرة على السوق التجاري بمنطقة الكريمية وضبط التجار والوكلاء المخالفين والعمل بآلية موحدة تضمن انسياب السلع بالسوق المحلي ومنع المضاربة بالأسعار والكميات وتحقيق الاستقرار.