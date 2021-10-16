السفير نورلاند وفي تغريدة نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس قال: “نحن متشجعون لرؤية أنّ الليبيين حريصون على التصويت ودفع كافة البلاد -في الجنوب والشرق والغرب- لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار”.