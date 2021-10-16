ليبيا – أكد المبعوث الأمريكي إلى ليبيا ريتشارد نورلاند خلال لقائه رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أن الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في دعمها للمهمة السامية التي تضطلع بها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات نيابة عن جميع الليبيين.
السفير نورلاند وفي تغريدة نشرته السفارة الأمريكية في ليبيا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس قال: “نحن متشجعون لرؤية أنّ الليبيين حريصون على التصويت ودفع كافة البلاد -في الجنوب والشرق والغرب- لتكون أقرب إلى الاستقرار والازدهار”.