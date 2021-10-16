مصر – أكد وزير الري المصري، محمد عبد العاطي، إنه تم تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بعد معالجة ملوحتها.

وعقد وزير الري اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة في البلاد، لاستعراض موقف مشروعات التأقلم مع التغيرات المناخية، ومشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع تنمية شمال سيناء، ومشروع محطة الحمام والمسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا.

وقال عبد العاطي: “تم تنفيذ العديد من مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، بهدف معالجة ملوحة مياه الصرف الزراعي مثل مشروع الاستفادة من مياه مصرف بحر البقر بعد معالجتها بشرق الدلتا، ومشروع سحارة المحسمة، ومشروع الاستفادة من مياه المصارف الواقعة بغرب الدلتا، حيث يبلغ إجمالي المياه التي يتم معالجتها حوالي 15 مليون م3/يوم”.

وأضاف الوزير، أن هذه المشروعات تساهم في منع تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية وتحسين البيئة بشرق وغرب الدلتا، مشيرا إلى أن المسارين الناقلين للمياه في مشروعي بحر البقر والحمام يشكلان ستارة مياه لتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية بشرق وغرب الدلتا بأطوال حوالي 120 كم.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي بغرب الدلتا إلى محطة المعالجة الجاري إنشاؤها بطاقة 7.50 مليون متر مكعب في اليوم، لزراعة مساحات جديدة من الأراضي فى جنوب محور الضبعة، حيث يجرى حاليا تنفيذ أعمال إنشاء 12 محطة رفع وأعمال مواسير بطول 20 كيلومترا بأقطار (2.20 – 3) متر، وأعمال حفر وردم وتبطين بالخرسانة بطول 92 كيلومترا، والعديد من الأعمال الصناعية مثل الكباري والسحارت والبدالات.

وتم استعراض موقف الأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتمادا على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر بمناطق “جنوب الشوحط – جنوب جنوب القنطرة – شرق البحيرات وجفجافة” بإجمالي زمام 270 ألف فدان من ضمن مساحة 456 ألف فدان مقرر زراعتها بمشروع تنمية شمال سيناء، من خلال 2 مسار ناقل للمياه، حيث يجرى العمل حاليا في أعمال الحفر لـ 2 محطة رفع رقمي 1 ، 2 بالمسار الأول، وتم انتهاء الأعمال المساحية في حوالى 18 كيلومترا من المسار، وتركيب مواسير خرسانية سابقة الاجهاد لمسافة 3 كيلومترات ومواسير حديد لمسافة 500 متر، ونهو أعمال حفر 9 كيلومترات من المسار الأول.

جدير بالذكر، أن محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر مسجلة في موسوعة “غينيس” باعتبارها المحطة الأكبر لمعالجة المياه على مستوى العالم بتصرف 5.6 مليون م3/يوم.

المصدر: RT