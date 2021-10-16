الصين – نشرت وكالة الفضاء الصينية مجموعة جديدة من الصور الرائعة التي التقطها رواد مهمة “شنتشو 12” من المدار للأرض، باستخدام الهواتف الذكية.

ونشرت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية (CMSA)، سلسلة أولى من الصور لكوكبنا من المدار، بعد عودة المهمة الفضائية المكونة من 3 رواد، إلى الأرض، والتي كانت أول زيارة مأهولة إلى وحدة محطة الفضاء الصينية “تيانخه” (Tianhe).

والتقط مجموعة الصور، التي أصدرتها الوكالة حديثا، من قبل رواد فضاء “شنتشو 12” ليو بومينغ وتانغ هونغو، وتُظهر مناظر ليلية للصين والمناطق المحيطة بها، بما في ذلك مدن شنيانغ وتشانغتشون الشمالية الشرقية وبحر بوهاي وخليج هانغتشو وتايوان.

وتلتقط إحدى الصور أيضا منحنى الضوء فوق الأرض، وهي ظاهرة ناتجة عن مرور الضوء عبر ذرات الصوديوم في الغلاف الجوي على ارتفاع يتراوح بين 50 ميلا و65 ميلا (80 إلى 105 كيلومترات).

كما أظهرت مجموعة أخرى من الصور التي نشرها تلفزيون الصين المركزي (CCTV) أن رواد الفضاء كانوا يلتقطون الصور من خلال نافذة في الوحدة الأساسية للمحطة الفضائية الصينية “تيانخه” باستخدام هواتفهم الذكية، فيما التقط تانغ إحدى الصور وهو نصف مستلق على سريره بهاتفه.

ولاحظ مستخدمو الإنترنت الصينيون في لقطات من “تيانخه” في يونيو الماضي، أن رواد الفضاء كانوا يحملون معهم أجهزة مختلفة صينية الصنع، بما في ذلك هاتف Huawei P30.

ويشار إلى أن مهمة “شنتشو 12” انطلقت في يونيو وعادت إلى الأرض في 17 سبتمبر. وأجرى رواد الفضاء الثلاثة، بقيادة ني هايشنغ، مجموعة من التجارب وعمليتي سير في الفضاء أثناء إقامتهم على متن المحطة الصينية “تيانخه”.

وتستعد الصين حاليا لإرسال الطاقم القادم المكون من ثلاثة رواد فضاء آخرين، ومن المرجح هذه المرة أن يضم الطاقم امرأة، إلى “تيانخه” في وقت لاحق من هذا الشهر.

المصدر: سبيس