ليبيا – قال رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبو عزة إن قرار إغلاق المخابز لا مفر منه ما لم تتدخل الدولة لوضع حلول بخصوص الأسعار.

أبو عزة وفي تصريحات خاضة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة و البناء الذرع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين اليوم الأحد أكد أنهم لم يتحصلوا على شيء ملموس من الدولة، وحتى الآن لا يوجد اهتمام بمشكلة ارتفاع أسعار الدقيق.

وطالب بتثبيت أسعار المواد الداخلة في صناعة الخبز، وتسعير رغيف الخبز من جديد ، قائلاً:” الدولة لا يوجد لها وجود نهائيا، ونستغرب تتجاهلها لهذا الملف الخطير”.

ونبه إلى أن أسعار الدقيق لا زالت بيد التجار وهي في ارتفاع دائم، لافتًا إلى ارتفاع قنطار الدقيق خلال 3 أيام بزيادة 15 دينارا.