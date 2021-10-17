هايتي – أفادت صحيفة ” نيويورك تايمز” باختطاف 17 من المبشرين المسيحيين الأمريكيين واعضاء أسرهم من قبل مجهولين، يوم أمس السبت، في عاصمة هايتي، بورتو برينسي.

ونقلت الصحيفة عن موظفي هيئة أمن هايتي أن جماعة مجهولة قامت باختطاف “17 مبشرا مسيحيا من الولايات المتحدة وأعضاء أسرهم، بمن فيهم النساء والأطفال”. وأشارت إلى أن الحادث وقع بعد أن غادر هؤلاء الناس دارا للأيتام.

ولا تزال تفاصيل الحادث غامضة، لكن الصحيفة كتبت أن الاختطاف تم من حافلة الركاب المتوجهة إلى المطار، حيث كان من المتوقع أن ينزل عدد من أعضاء المجموعة.

وذكرت الصحيفة أن حوادث اختطاف الأغنياء في هايتي التي تشهد “حالة اضطرابات سياسية” مستمرة منذ سنوات طويلة، وهي ظاهرة مكررة في هذا البلد. لكن اختطاف مثل هذه المجموعة الكبيرة من المواطنين الأمريكيين صدم المسؤولين المحليين.

المصدر: نوفوستي