ليبيا – قالت عضو الاتحاد العام للمرأة الليبية سمية اشويب إن رفض رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين لقانون الانتخابات يمكن اعتباره محاولة لتأجيل الانتخابات، ونسفًا لكل الجهود والتوافقات السياسية التي توصل إليها الليبيون من أجل الخروج بالبلاد من هذه الأزمة الطويلة.

اشويب وفي تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز”، أضاف أن الشعب الليبي أصبح اليوم يعرف من يتمسك بمصلحة الوطن ومن يعيق عملية السلام الدائم في البلاد.

وتابعت: “نحن لن نسكت على أي تجاوزات من المشري وسنقف مع الوطنيين الشرفاء الذين يعملون من أجل الوطن واستقراره”.

وشددت اشويب على أن المفوضية العليا للانتخابات هي جهة مستقلة وعليها أن تنأى بنفسها، وألا تكترث لتصريحات وبيانات المشري، وعليها أيضًا أن تنفذ القوانين الصادرة عن مجلس النواب، باعتباره الجهة التشريعية الوحيدة في ليبيا.