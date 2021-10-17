ليبيا – بعث وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد التيجاني مخاطبة لوكيل الوزارة للشؤون الفنية فرج قعيم العبدلي.

المخاطبة التي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منها استندت إلى متابعة التيجاني لوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لكونها مرآة للرأي العام وبغية استقراء توجه الشارع العام والوقوف على ما يتم تناوله فيما يتعلق بالأمن العام.

وتطرقت المخاطبة لظهور العبدلي ضمن مجموعة من ضيوف برنامج “حوار الليلة” الذي تم إذاعته يوم الثلاثاء الموافق لـ12 من أكتوبر الجاري من دون إخطار مسبق أو الرجوع إلى وزير الداخلية بحسب نص بيان التيجاني.

وبينت المخاطبة إن وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية هيئة مدنية نظامية تؤدي وظائفها واختصاصاتها تحت رئاسة الوزير وفقا لما ورد في المادة رقم 1 من القانون رقم 5 المعدل بالقانون رقم 6 فضلا عن التطرق لما نصت عليه المادة 76 من ذات القانون في الفقرة الـ3 منه.

وتابعت المخاطبة بذكر ما ورد في المادة المذكورة التي نصت على:”يحظر على عضو هيئة الشرطة الإدلاء بأي تصريح عن أعمال وظيفته عبر وسائل الإعلام أو التواصل أو غير ذلك من طرق النشر دون إذن من الوزير أو من يخوله”.

وبحسب المخاطبة فإن الانتساب إلى هيئة الشرطة محكوم بضوابط قانونية أو إجراءات تبين من خلالها لعضو الشرطة مجموعة من الحقوق والواجبات ما يعني إن ظهور العبدلي عبر وسائل الإعلام يعد مرفوض مهنيًا ومخالفًا لقانون الشرطة حسب زعم التيجاني.

وتحدثت المخاطبة عن تصريحات العبدلي خلال المقابلة، زاعمةً بأن تلك التصريحات من شأنها المساس بما وصفته بـ”سمعة وهيبة المؤسسة الأمنية التي تظافرت جهود كافة المخلصين من أبناء هذه المؤسسة بهدف بنائها وضمان إرجاع ثقة المواطن بها” حسب تعبير وزير الداخلية في خطابه.

واختتمت التيجاني مخاطبته بالإشارة إلى أن تصريحات العبدلي جانبت التوجه العام لحكومة الوحدة الوطنية لدرء الانقسام ولم الشمل حسب زعمه.