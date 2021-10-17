ليبيا – اجتمع وزير الداخلية بحكومة الوحدة خالد مازن التيجاني اليوم الأحد مع مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية اللواء علي النويصري.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية مناقشة آخر الأعمال المنجزة من قبل الإدارة في تنفيذ المهام والواجبات المكلفة بها، والخطط التدريبية التي تشرف على تنفيذها والمتعلقة بالأمن الانتخابي لإنجاح الانتخابات المقبلة، وكذلك الدور الأمني للإدارات والفروع التابع لها في المجاهرة بالأمن ودعم الأجهزة الأمنية الأخرى في متابعة القضايا الأمنية المختلفة.

واستمع الوزير لشروح وافية من قبل مدير الإدارة، حول ما قامت وتقوم به الإدارة من خطط واستراتيجيات في مجال التدريب، للرفع من كفاءة رجال الشرطة، وكذلك المهام الأمنية التي اسندت للإدارة من خلال حملات أمنية تقوم بها إداراتها وفروعها في حفظ الأمن وردع وضبط المجرمين والمطلوبين وإحالتهم لجهات الاختصاص.

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