ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد رئيسَ ديوان المحاسبة خالد شكشك، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ووكيل ديوان المحاسبة وعدد من مديري الإدارات بالديوان.

اللقاء خُصص بحسب مكتب إعلام رئيس حكومة الوحدة لمتابعة تفعيل المشاريع التنموية التي انطلقت في عدد من المدن، وكذلك المشاريع المزمع تنفيذها ضمن خطة عودة الحياة، والعمل على وضع آليات متابعة تسهم في تسريع عجلة البناء.

كما تطرق اللقاء لملف العلاج بالداخل والخارج والعمل على متابعة عمل اللجان المكلفة لمراجعة الديون واعتمادها.

وتم الاتفاق على تفعيل لائحة حوكمة الشركات والتي لم يتم إصدار القرارات التنظيمية المتعلقة بها.