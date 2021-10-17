ليبيا – قال السفير المالطي لدى ليبيا تشارلز صليبا إن فاليتا تسهل بالفعل مسألة منح التأشيرات، وقد أصدرت العديد منها للمواطنين الليبيين خلال الشهرين الماضيين، وهي تتبع في ذلك توصيات شنغن والبروتوكولات الصحية المعمول بها.

صليبا في تصريحات صحفية نقلتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، أوضح أن مالطا ستواصل القيام بذلك وفريقها القنصلي جاهز بالكامل، مشيرًا إلى أنهم عادوا إلى ليبيا بعد 6 سنوات من الغياب بمجرد تحسن الوضع على الأرض وافتتحوا القنصلية وباشروا أعمال التدريب والتوظيف وتقديم الخدمات.

وأشار صليبا إلى أن حجم التجارة مع ليبيا منذ 2014 انخفض بشكل كبير، قائلاً: إن ليبيا دولة ذات إمكانات عالية ويمكن لمالطا أن تكون جزءًا من هذا التقدم”، مضيفًا أنه لديهم مبعوث اقتصادي داخل السفارة لدعم الأعمال التجارية بين ليبيا ومالطا.

وشدد السفير المالطي على ضرورة دعم الانتخابات في ليبيا من أجل تحقيق الاستقرار، مؤكدًا أهمية قبول النتائج من قبل الجميع واحترام إرادة الشعب الليبي، حاثًا المجتمع على تجنب التدخل في هذا الأمر وتأييد تطلعات الليبيين.