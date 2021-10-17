السيسي يؤكد تنفيذ المشروعات القومية والإسكانية بأموال مصرية ويعرب عن استيائه من بعض أماكن البناء

السيسي يؤكد تنفيذ المشروعات القومية والإسكانية بأموال مصرية ويعرب عن استيائه من بعض أماكن البناء

مصر – أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، امس أن المشروعات القومية أو الإسكانية يجري تنفيذها بأموال مصرية.

وخلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة في منطقة السادس من أكتوبر، طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ”ضرورة فهم خطورة المشكلة التي نعانيها جراء البناء على الأراضي الزراعية” لافتا إلى أنه “لا بد أن يكون للإعلام دور يعكس حجم المشكلة”.

وأشار السيسي إلى أن “قرية الديسمي التي عانت من السيول العام الماضي، كانت مبنية على أراض زراعية”، موضحا أن “قضية البناء على الأراضي الزراعية مسؤولية الجميع”.

واعرب الرئيس المصري عن استيائه من “البناء على الأراضي الزراعية، في وقت نسبة الصحراء في مصر تبلغ ما يزيد على 90%”.

المصدر: RT