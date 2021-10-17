ليبيا- كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية عن طريقة التسجيل بمنظومة منحة الزوجة والأبناء والمستندات المطلوبة.

مصدر إعلامي بالوزارة أوضح في تصريحات صحفية نقلتها عنه وكالة الأنباء الليبية “وال” أن عملية التسجيل تبدأ بإدخال رقم القيد والرقم الوطني وإدراج رقم الهاتف المربوط بالرقم الوطني، ليتسلم بعدها المواطن كود لإدخاله على موقع منظومة منحة الزوجة والأبناء.

وأضاف المصدر: من ثم ستظهر شاشة بها كل البيانات للتأكد من مدى صحتها. مؤكدًا أنه يمكن من خلالها تعديل رقم الحساب في حال تغييره إلى مصرف آخر في موقع منحة الزوجة والأولاد، بالإضافة لتقديم تعليمات الليبيات المتزوجات من أجنبي.

وبينت التعليمات أن منح العلاوة لهذه الفئة يتطلب استكمال جميع المستندات بمصلحة الأحوال المدنية وإصلاح أوضاعهم مع مصلحة الجوازات والجنسية التي تشترط تواجد أبنائهم في ليبيا وعدم البقاء أكثر من 3 أشهر عند السفر خارجها.