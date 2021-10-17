ليبيا- اتهم عضو الحوار السياسي أحمد الشركسي حكومة الوحدة بالسعي إلى السيطرة على أموال الشركة القابضة وممتلكاتها، عبر عملها على تغيير إدارة فيصل قرقاب، معتبرًا أن هذه المحاولة لا تعدو أن تكون من أجل هدفين؛ إما نسف الانتخابات أو جمع تأييد شعبي للحكومة.

الشركسي وفي تصريح لقناة “ليبيا 218” أمس السبت قال: إن الحكومة استنزفت مدخراتها من باب الطوارئ بالمخالفة للقانون، ولمّا قاربت على النفاد؛ التفتت إلى المؤسسات المالية لاستغلال أموالها.

وأشار إلى أن تغيير إدارة الشركة القابضة يرجع إلى عدم تعاون قرقاب مع مطالبها، ولذلك تسعى إلى إقالته الأسبوع القادم، مطالبًا في الوقت ذاته، بضرورة توقف الحكومة عن هذا العبث، حسب وصفه.