العراق.. الصدر يعلن القبول بنتائج الانتخابات ويؤكد أن كتلته الأكبر

العراق.. الصدر يعلن القبول بنتائج الانتخابات ويؤكد أن كتلته الأكبر

العراق – أعلن زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، اليوم الأحد، قبوله بنتائج الانتخابات البرلمانية.

وقال الصدر في تغريدة على “تويتر”: “أعلنت القبول بقرار المفوضية وإعلان النتائج مهما كانت”، مضيفا أنه “تبين لنا أن الكتلة الصدرية هي الأكبر انتخابيا وشعبيا وكله بعين الله ومن أفضاله”.

وأضاف: “سنسعى إلى تحالفات وطنية لا طائفية ولا عرقية نزيهة تكون ساهرة على حماية الوطن وأمنه وسيادته”.

ودعا الصدر جميع أطياف الشعب العراقي إلى المساهمة في “إصلاح الوطن معا وتخليصه من الفساد والاحتلال والتطبيع والإرهاب والتبعية والخضوع”.

وأعلنت مفوضية الانتخابات العراقية السبت أن نسبة المشاركة فى الانتخابات البرلمانية بلغت 43%، لافتة إلى أن مجموع من أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات تجاوز 9.6 مليون ناخب.

وكانت انتخابات العاشر من أكتوبر قد أجريت مبكرا عن موعدها بضعة أشهر في استجابة للاحتجاجات الجماهيرية في 2019 التي أطاحت بالحكومة وكشفت عن حالة من الغضب واسع النطاق ضد القادة السياسيين الذين يقول كثير من العراقيين إنهم حققوا ثروات لأنفسهم على حساب البلاد.

المصدر: RT + “رويترز”