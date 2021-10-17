ألمانيا – دك فريق بايرن ميونخ حصون مضيفه باير ليفركوزن بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين متتالين للعملاق البافاري في الدقيقتين (4 و30)، وأضاف زميله لاعب خط الوسط توماس مولر الهدف الثالث في الدقيقة 34، واختتم المهاجم سيرج جنابري خماسية الضيوف بثنائية عند الدقيقتين (35 و37).

بينما سجل المهاجم التشيكي باتريك شيك هدف أصحاب الأرض اليتيم بحلول الدقيقة 55 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “باي أرينا” بمدينة ليفركوزن.

واستعاد بايرن ميونيخ توازنه بعد هزيمته المفاجئة في عقر داره أمام ضيفه آينتراخت (1-2) في الجولة الماضية، ومعه صدارة “البوندسليغا” برصيد 19 نقطة، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق بوروسيا دورتموند، الذي تغلب بدوره على ضيفه ماينز (3-1)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة أيضا من الدوري.

في المقابل، تعرض باير ليفركوزن للهزيمة الأولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية، وتراجع إلى المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT