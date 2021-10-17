ليبيا – استقبل النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية حسين عطية القطراني أمس السبت في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي أعضاء المجلس الأعلى للمكون الاجتماعي لقبائل الحضور بإقليم برقة.

القطراني ناقش مع مشائخ وحكماء وأعيان قبائل الحضور في إقليم برقة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع له آخر المستجدات المحلية، وحيثيات بيان ممثلي برقة في حكومة الوحدة الوطنية.

وأوضح القطراني أن رئاسة حكومة الوحدة الوطنية لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق، من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم الثلاثة.

وأكد أن الخطوة ليست في إطار تقسيم البلد، وإنما لتقويم مسار الحكومة وحثها على معالجة الملفات الخدمية، وعلى رأسها حل مشاكل الكهرباء ومواجهة وباء كورونا، إضافة إلى الإعداد لإنجاح الإنتخابات المقبلة في موعدها في 24 ديسمبر القادم.

كما شدد على دور القبائل في المصالحة الوطنية الحقيقية، لافتًا إلى ضرورة الإنطلاق بها بشكل أكثر سرعة للتمهيد لهذه الإنتخابات وضمان نجاحها.

ونوّه إلى ضرورة رأب الصدع الذي أصاب النسيج الاجتماعي من خلال دور القبائل في تعزيز هذه المصالحة.

بدورهم أكد أعضاء المجلس الأعلى لمكون قبائل الحضور في برقة على دعم هذه الخطوة والوقوف خلفها، مؤكدين على كافة المطالب التي جاء بها البيان، مشددًا على ضرورة أن تعمل الحكومة وفقًا لخارطة الطريق من خلال التوزيع العادل لعوائد الثروة، وكذلك الوظائف، وتحسين مستوى الخدمات.

ولفتوا إلى أن مكون الحضور في برقة يضم مختلف القبائل التي ينحدر معظمها من غرب ليبيا، إلا أنهم أكدوا على ضرورة حصول الإقليم على حقوقه كاملة دون نقصان.

واختتموا الحديث بالتأكيد على الوحدة الوطنية، وتماسك ليبيا ونسيجها الاجتماعي ونبذ كل ما من شأنه تعزيز الخلافات بين أبناء الوطن الواحد.