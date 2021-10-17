ليبيا – التقى رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين اليوم الأحد النائب العام المستشار الصديق الصور في مقر المجلس في العاصمة طرابلس.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس الدولة عددًا من الملفات التي تهم الشأن العام، من بينها الاستعداد للانتخابات القادمة، إضافة إلى سير عمل النيابة العامة.

كما تم التطرق إلى بعض القضايا المفتوحة التي ما زال التحقيق فيها جاريًا، وقضايا المتهمين غير المحالين للنيابة العامة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمدد القانونية في ذلك والعقبات التي تواجه آليات إنفاذ القانون.

وتناول اللقاء أيضًا جهود محاربة الفساد المالي والإداري في القطاع العام؛ حيث أكد المشري دعمَ مجلس الدولة الكامل للسلطة القضائية.