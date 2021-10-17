ليبيا – أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي أن ليبيا الآن تختلف تمامًا عما مرت به من ظروف استثنائية طيلة السنوات الماضية.

ووفقًا لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي جاء موقف المنفي خلال مشاركته عبر تقنية الاتصال المرئي من طبرق في الاجتماع التنسيقي النصفي الإفريقي بحضور الاتحاد الإفريقي ومفوضية الاتحاد.

وتابع البيان: إن المجموعات الاقتصادية الإقليمية ورئيس جمهورية الكونغو رئيس الاتحاد الإفريقي شاركوا في الاجتماع، فضلًا عن عدد من رؤساء الدول والحكومات ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.