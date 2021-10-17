روسيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن موسكو تدين هجمات جماعة “أنصار الله” (الحوثيون) اليمنية على السعودية وترى فيها تهديدا لاستقرار المنطقة.

وصرح سلوتسكي، اليوم الأحد، في حديث إلى وكالة “تاس” الروسية: “ندين بشدة هجمات الحوثيين على السعودية، وتمثل هذه الاعتداءات انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتشكل خطرا ليس على أمن المملكة وحدها، بل والاستقرار الإقليمي ككل”.

وحذر المسؤول البرلماني الروسي من أن استمرار هذه الهجمات لا يصب في مصلحة تطبيق عملية التسوية السلمية في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا: “ندعم جهود التحالف العربي الرامية إلى حماية المدنيين والمرافق المدنية من الهجمات العدائية”.

وكانت الخارجية الروسية قد أعربت في 11 أكتوبر الجاري عن قلقها إزاء تصعيد التوترات حول اليمن، مشددة على أنها تعتبر أي هجمات على مرافق مدنية غير مقبولة، وحثت كافة أطراف النزاع على الامتناع عن أي خطوات من شأنها زيادة عدد ضحايا الحرب وتدمير البنى التحتية وزيادة الظروف الإنسانية الحرجة أصلا في البلاد تعقيدا.

المصدر: “تاس” + RT