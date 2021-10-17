إنجلترا – توقفت مباراة نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه توتنهام هوتسبير اليوم الأحد، على ملعب “سانت جيمس بارك”، التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقرر حكم المباراة إيقاف المباراة في الدقيقة 41، وطلب بخروج اللاعبين للوقوف على خط الملعب، بعد أن تعرض أحد الجماهير في مدرجات الملعب، لأزمة قلبية، لضرورة تلقيه للإسعاف، بعدما أخبر ريغيلون حكم المباراة بوجود شخص مصاب في المدرجات، وركض الطاقم الطبي للفريقين تجاه المدرجات.

وبحلول الدقيقة 45، قرر حكم المباراة أن يغادر اللاعبون أرض الملعب وأن يتجهوا إلى غرف تغيير الملابس.

وعاد اللاعبون لأرضية الملعب بعد أن تم إنعاش المشجع ونقله للمستشفى، وقاموا بإجراء عمليات الإحماء استعدادا لاستئناف المباراة.

يذكر أنه عند توقف المباراة كانت النتيجة تشير إلى تقدم فريق توتنهام على ضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: وكالات