ليبيا – التقى نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي أمس السبت الأمين العام المساعد ومنسق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا؛ لمناقشة آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، لا سيما الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

اللافي أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على ضرورة إجراء الاستحقاق الانتخابي وفق إطار قانوني ودستوري يكفل نجاح الانتخابات، وتقبل بنتائجه جميع الأطراف السياسية، التي ستريح البلاد من المراحل الانتقالية التي أثقلتها سياسيا، واقتصاديًا، وأمنيًا واجتماعيًا.

وأشاد خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، بما حققته لجنة 5+5 من نجاحات، لا سيما إيقاف الاقتتال، وفتح الطريق الساحلي، وتبادل المحتجزين من الطرفين، بالإضافة للتوافق الذي جرى في جنيف الأسبوع الماضي، في ملف المرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا .

كما أوضح اللافي للوفد الأممي أن الأسابيع القادمة تتطلب العمل من أجل الوصول إلى رؤية شاملة للوضع الراهن، باتخاذ قرارات تلبي المرحلة، ولضمان إجراء الانتخابات في موعدها.

بدوره أكد ريزدون زينينغا حرص البعثة على إجراء الانتخابات في موعدها، بتوافق جميع الأطراف المعنية، مشيدًا بدور المجلس الرئاسي الجاد لدعم سير العملية الانتخابية بطريقة سلسة، تضمن تداول السلطة بشخصيات يتوافق عليها كل الليبيين.