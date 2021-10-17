قبرص – أكدت وزيرة الطاقة القبرصية إن كابلا تحت البحر يربط بين شبكتي الكهرباء في قبرص ومصر يمكن أن يلعب دورا مهما بمساعدة البلدين على الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر بشأن مكافحة تغير المناخ.

وأضافت الوزيرة ناتاشا بيليدس، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع وزير الكهرباء المصري محمد شاكر توضح تخطيط المشروع وتطويره وتنفيذه.

وتابعت بيليدس: “إن تعزيز شبكات الكهرباء لدينا والسماح بمزيد من التكامل لمصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الخاص بنا، وتعزيز أمن إمدادات الطاقة لدينا وتمكيننا من أن نصبح مصدرين للطاقة، ليست سوى عدد قليل من الفوائد الملموسة”.

وتهدف الاتفاقية إلى تسريع الموافقات على التصاريح ودراسات الجدوى والبناء بالإضافة إلى تحسين التنسيق بين منظمي الكهرباء ومشغلي أنظمة النقل الكهربي في البلدين. وسيقوم فريق عمل من الخبراء من كلا البلدين بمراقبة التقدم المحرز في الخطة.

وقد أقامت قبرص ومصر علاقات أوثق في السنوات الأخيرة بعد اكتشاف رواسب الغاز الطبيعي في المياه بين الجارتين بشرق البحر المتوسط.

كما يعمل البلدان على خطط لنقل الغاز المكتشف في المياه القبرصية والإسرائيلية إلى محطات المعالجة المصرية، حيث سيتم تسييله وتصديره بالسفن إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.

وفي وقت سابق من هذا العام، وقعت إسرائيل وقبرص واليونان اتفاقية لتسريع العمل الفني لربط شبكات الكهرباء في الدول الثلاث بكابل كهربائي يبلغ 2000 ميغاوات تحت سطح البحر.

من المتوقع أن يتم تشغيل المرحلة الأولى من المشروع بحلول عام 2025.

المصدر: “أسوشيتيد بريس”