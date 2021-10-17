إيطاليا – امتدح السويدي، زلاتان إبراهيموفيتش، المعروف بنرجسيته وتصريحاته النارية والمثيرة للجدل، نفسه بعد مباراة فريقه ميلان أمام ضيفه هيلاس فيرونا (3-2) أمس السبت، في الدوري الإيطالي.

ونشر السلطان “إبرا” صورة له عبر حسابه على موقع “إنستغرام” وهو يسدد مقصية خلال المباراة، وعلق عليها: “”أنت تسير – أنا أطير”.

ودخل زلاتان (40 عاما)، العائد من الإصابة، أرضية الملعب عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل (2-2) ليساهم في فوز “الروسونيري” على ضيفه هيلاس فيرونا (3-2) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، على ملعب “جيوزيبي مياتزا” بضواحي سان سيرو في لمدينة ميلانو، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي، والسابع في الموسم وتعادل واحد، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، واعتلى صدارة “الكالتشييو”، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق نابولي، الذي يستضيف بدوره فريق تورينو، اليوم الأحد، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بمدينة نابولي.

المصدر: RT