ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي اليوم الأحد وكيل وزارة الخدمة المدنية لشؤون التطوير الوظيفي، محمد صالح المختار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية آليات تفعيل الاتفاقيات، ومذكرات التفاهم الثنائية ومتعددة الأطراف، في مجال التدريب والتطوير، والتي سبق للدولة الليبية توقيعها، وذلك لغرض الاستفادة المثلى منها.

كما تم خلال اللقاء، بحث إمكانية تعاون وزارتي الخارجية والخدمة المدنية، في إعداد خطة وطنية للتدريب، بالإضافة إلى آليات تعاون وزارة الخدمة المدنية، مع المنظمات الدولية ذات العلاقة، من أجل تعزيز رؤية وزارة الخدمة المدنية لتطوير قطاعات الدولة.

بدوره، أكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، على ضرورة الإسراع في إعداد الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية، واعتماد الملاك الوظيفي، واستحداث مكتب لوزارة الخدمة المدنية بديوان وزارة الخارجية، إسوة بالوزارات السيادية الأخرى.