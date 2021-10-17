ليبيا – علق عضو مجلس النواب سعيد امغيب على مطالبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بمخاطبة واشنطن لتقديم شكوى ضد حفتر.

امغيب قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يعلم الجميع أن من جاء بالدبيبة إلى رئاسة حكومة يفترض أن اسمها حكومة (وحدة وطنية) هي لجنة الـ75 شخصية المجتمعة في تونس ثم جنيف، الذين تم اختيارهم برعاية البعثة الأممية، هذا الاختيار قوبل وقتها برفض شعبي كبير وانتقادات لا حصر لها”.

وتابع: “أما من خرج في شوارع مدينة بنغازي وتجمهر أمام منزل المشير خليفة حفتر وطلبوا منه مقاتلة التكفيريين والإرهابيين هم أبناء بنغازي الذين مثلوا كل القبائل والمدن الليبية، التي رحبت جميعها بهذه المطالبة”.

واعتبر أنه بهذا التصرف يسقط الدبيبة آخر ورقة توت كانت تستر بعض عوراته ويثبت للجميع في الداخل والخارج أن هذه الحكومة لم تكن ولن تكون حكومة وحدة وطنية، ولا تصلح أن تكون حتى حكومة تسيير أعمال، بحسب قوله.