ليبيا – وقعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الخميس الماضي مذكرة تفاهم مع المركز الأوربي للدعم الانتخابي، ضمن سعي الطرفين إلى تعزيز القيم الديمقراطية، والتعاون في مجالات النزاهة الانتخابية والحد من العنف الانتخابي.

وبحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات، وقع رئيس المفوضية عماد السايح المذكرة مع المدير التنفيذي ومؤسس المركز الأوروبي للدعم الانتخابي فابيو باردجاكي، بحضور نخبة من خبراء دوليين في مجال الانتخابات.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن المذكرة تهدف إلى تعزيز إدارة الانتخابات استنادًا إلى الخبرات والموارد التي يمتلكها كلا الشريكين، واستثمارها في تطوير القدرات بمجال المراقبة والتدريب الإعلامي المناهض للعنف الانتخابي، وتعزيز الوساطة السلمية والحوار المجتمعي المبني على الثقة والحقوق الإنسانية، كما تهدف إلى تقديم الدعم الاستشاري واللوجستي وتطوير تقنيات المعلومات والتطبيقات الداعمة للتوعية الانتخابية.

يُشار إلى أن المركز الأوربي للدعم الانتخابي هو مؤسسة دولية مختصة بدعم الانتخابات، ومقرها في بروكسل، وتعمل على توفير الدعم الانتخابي والديمقراطي بتقديم الخدمات الاستشارية والدعم العملياتي وإدارة المشاريع الكبرى، لتعميم القدرات وتبادل الخبرات والوقاية والحد من العنف الانتخاب.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.