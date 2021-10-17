الولايات المتحدة – أعلنت وكالة الترقيم الأمريكية “موديز”، امس عن تخفيض ترقيم تونس السيادي على المدى الطويل من “B3” إلى “Caa1” ، مع المحافظة على الآفاق السلبية.

كما راجعت “موديز”، ترقيم البنك المركزي التونسي، المسؤوول قانونيا عن الدفوعات المتعلقة بكل رقاع الحكومة، نحو الانخفاض من “B3 ” إلى” Caa1″، مع المحافظة على آفاق سلبية.

وأفادت “موديز” بأن التخفيض من ترقيم تونس “يأتي تبعا لضعف الحوكمة، وتنامي الشك في قدرة الحكومة على إرساء اجراءات تكفل الاستجابة لحاجيات التمويل المرتفع بعنوان السنوات القادمة”.

المصدر: تونس أفريقيا للأنباء