إيطاليا – حول فريق ميلان تأخره بهدفين إلى فوز على ضيفه هيلاس فيرونا (3-2) في المباراة التي جمعتهما امس السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم ضيفه هيلاس بهدفين من دون رد في الشوط الأول سجلهما كل من اللاعبين، جيانلوكا كابراري، والتشيكي أنتونين باراك في الدقيقتين (7، و24 من ضربة جزاء) على الترتيب.

بينما حملت ثلاثية ميلان “الروسونيري” توقيع كل من، المهاجم الفرنسي أاوليفيه جيرو (د. 59)، ولاعب خط الوسط الإيفواري فرانك كيسي (د. 76 من ضربة جزاء)، والمدافع الألماني كوراي غونتر (د. 78 خطأ في مرماه).

وحقق ميلان بذلك انتصاره الرابع على التوالي، والسابع في الموسم وتعادل واحد، ورفع رصيده إلى 22 نقطة، واعتلى صدارة “الكالتشييو”، متجاوزا بفارق نقطة واحدة فريق نابولي، الذي يستضيف بدوره فريق تورينو يوم الأحد، على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بمدينة نابولي.

في المقابل، توقف رصيد هيلاس فيرونا عند 8 نقاط، ويشغل المركز الثاني عشر على سلم ترتيب الدوري، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT