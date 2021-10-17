نوفاك: لم نتلق أي طلب من واشنطن بشأن خفض أسعار النفط

نوفاك: لم نتلق أي طلب من واشنطن بشأن خفض أسعار النفط

روسيا – صرح نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك بأن روسيا لم تتلق أي طلب من جانب الولايات المتحدة بشأن خفض أسعار النفط من أجل استقرار السوق النفطية.

وقال نوفاك في حديث لقناة CNBC الأمريكية: “في الحقيقة لم يتوجه إلينا أحد، وكتبت وسائل الإعلام عن مثل هذه الطلبات، لكنني لا أعرف ما إذا كانت تلك التقارير صحيحة. وفي الحقيقة لسنا على علم بأي مفاوضات بين الولايات المتحدة والسعودية”.

وكانت دول “أوبك+” قد اتفقت خلال الاجتماع الوزاري الأخير في 4 أكتوبر الجاري قد اتفقت على مواصلة زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا في نوفمبر المقبل.

ومنذ مايو الماضي تستعيد دول “أوبك+” حجم الإنتاج النفطي بعد تقليصه بشكل غير مسبوق في العام الماضي.

وفي الوقت الحالي يبلغ سعر الخام “برنت” نحو 83 دولارا للبرميل وسعر خام غرب تكساس المتوسط 81 دولارا للبرميل.

المصدر: “تاس”