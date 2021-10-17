اليمن – أكد الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس إن الولايات المتحدة تدين تصعيد الحوثيين حول مأرب، “والذي يظهر استخفافا صارخا بسلامة المدنيين”.

وأضاف في بيان أن “الحوثيين يعيقون حركة الأشخاص والمساعدات الإنسانية، ويمنعون الخدمات الأساسية من الوصول إلى 35000 من سكان مديرية العبدية”.

وأشار برايس إلى أن “الولايات المتحدة تحث الحوثيين على السماح على الفور بالمرور الآمن للمدنيين والمساعدات”، داعيا الجماعة إلى “وقف هجومهم على مأرب والاستماع إلى الدعوات العاجلة من جميع أنحاء اليمن والمجتمع الدولي لإنهاء هذا الصراع ودعم عملية السلام الشاملة بقيادة الأمم المتحدة”.

وسيطر الحوثيون، أمس الجمعة، على مركز مديرية العبدية في محافظة مأرب وسط اليمن، بعد حصارهم لها منذ أكثر من 3 أسابيع، حسب مصادر محلية.

المصدر: RT