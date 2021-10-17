لبنان – وصف وزير العدل اللبناني هنري خوري قاضي التحقيق بملف انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار بأنه “سيد” هذا الملف، مشيرا إلى أن “البيطار يحق له استدعاء من يريد”.

وفي كلمة له أمام حشد من مجموعة “نون” النسائية في بيروت التي نظمت تحركا أمام منزله في منطقة الحازمية، قال خوري: “القانون هو الذي يحكم كل المواقف وأنا متمسك بالقانون وسأبقى متمسكا به”.

وأضاف: “التقيت رئيس مجلس النواب نبيه بري الاثنين ولم يطلب مني إيجاد حل لإزاحة القاضي بيطار عن تحقيق المرفأ”.

وتابع: “لا يحق لي أن أتكلم عن ملف التحقيق، فدوري يقتصر على مراقبة الأداء القضائي”.

موضحا أنه “لا يوجد أي تهديد متعلق بهذا الموضوع، و​القضاء​ سلطة مستقلة والقاضي طارق البيطار هو سيد ملف مرفأ بيروت ويحق له استدعاء من يريد”.

المصدر: “LBCI”