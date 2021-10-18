ليبيا – حذر رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز علي أبوعزة من تصاعد المطالب بإغلاق المخابر ما لم تتدخل الدولة بالكامل في تحديد الأسعار.

أبوعزة وفي مداخلة له عبر برنامج “البلاد” الذي بث على قناة “ليبيا 218” أمس الأحد قال: “شاهدنا الفترة الماضية حملة كبيرة على المخابز بسبب ارتفاع أسعار رغيف الخبز من قبل الجهات الضبطية؛ لذلك قابلنا وكيل وزارة الاقتصاد بعد الحملة الاحتجاجية ووعدنا أنه في غضون أسبوع سيتم حل مشاكل المخابز والتي من بينها ارتفاع أسعار الدقيق، وأن تتولى الدولة الإشراف على المخابز والدقيق”.

وتعقيبًا على تعليمات وزير الاقتصاد محمد الحويج التي أصدرها مؤخرًا، حول إعداد مشروع لتحديد أسعار السلع الأساسية من دقيق وزيت وسكر خلال أسبوع حتى يتم اعتمادها وإحالتها للجهات الضبطية، أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز أنهم لاحظوا ارتفاع أسعار الدقيق من 15 إلى 20 دينارًا ليبيًا وما زالت الأسعار في زيادة.

وعبّر أبوعزة عن أسفه لعدم سيطرة الدولة على التجار الذين رفعوا سعر كيس الدقيق إلى (80) دينارًا، مُحمّلًا وزارة الاقتصاد المسؤولية في كل ما يحدث من ارتفاع في أسعار الدقيق.

وطالب رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز رئيس الحكومة بالالتفات إلى حل مشاكل أصحاب المخابز.