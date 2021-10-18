فيينا – تواصل أسعار النفط صعودها، خلال تعاملاتها اليوم الاثنين، حيث ارتفع مزيج “برنت” فوق مستوى 86 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ ديسمبر 2018.

وصعدت العقود الآجلة لمزيج “برنت” خلال التعاملات الصباحية فوق مستوى 86 دولارا للبرميل، لكن نمو الأسعار تباطأ بعد ذلك وسجلت بحلول الساعة 07:06 بتوقيت موسكو، مستوى 85.77 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 1.14% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” بنسبة 1.42% إلى 82.89 دولار للبرميل.

ويأتي الارتفاع في ظل زيادة الطلب على موارد الطاقة، وقال محللون من بنك “إيه إن زد” في مذكرة اليوم الاثنين، إنه “من المرجح أن يساعد تخفيف القيود (كورونا) حول العالم في انتعاش استهلاك الوقود”.

وأضافوا: “الأخبار التي أفادت بأن الولايات المتحدة ستفتح حدودها أمام المسافرين الأجانب الذين تم تطعيمهم باللقاحات الشهر المقبل دعمت سوق وقود الطائرات. وتبع ذلك تحركات مماثلة في أستراليا وعبر آسيا”.

كذلك أشاروا إلى أن التحول من الغاز إلى النفط لتوليد الطاقة وحده يمكن أن يعزز الطلب بما يصل إلى 450 ألف برميل يوميا في الربع الرابع من 2021.

المصدر: تاس