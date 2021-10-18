جورجيا – توجه وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، امس إلى منطقة البحر الأسود في زيارة تشمل جورجيا ورومانيا وأوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان إن أوستن “سيلتقي بأفراد الجيش الأمريكي العاملين في جورجيا وأوكرانيا ورومانيا، إلى جانب قادة هذه الدول”.

وسيشارك أوستن أيضا في قمة وزراء دفاع دول حلف “الناتو” التي ستعقد ببروكسل في 21 و22 أكتوبر.

وقبيل انطلاق الرحلة شدد مسؤول رفيع في وزارة الدفاع الأمريكية في تصريح للصحافيين على تعزيز سيادة البلدان الواقعة في “الصفوف الأمامية في مواجهة الضغوط الروسية”.

وسيتوجه أوستن أيضا بالشكر إلى حلفائه تقديرا لمساهماتهم وخسائرهم الكبيرة ضمن قوات الحلف في افغانستان خلال عقدين قبل انسحاب الولايات المتحدة السريع من هناك هذا العام.

وسيختم أوستن زيارته نهاية الأسبوع في مقر “الناتو” ببروكسل، حيث تلقت العلاقات مع الولايات المتحدة التي توترت في عهد الرئيس دونالد ترامب ضربة جديدة الشهر الماضي حين ألغت أستراليا عقدا ضخما مع فرنسا لتعلن تحالفا استراتيجيا مع الولايات المتحدة وبريطانيا، ما تسبب بأزمة دبلوماسية كبيرة بين واشنطن ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: “أ ف ب” + “نوفوستي”