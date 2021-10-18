ليبيا – قال السياسي التركي فراس أوغلو إن كل فترة من الملف الليبي هناك أزمات متجددة وأزمات متغيرة، والمجتمع الدولي هو الذي يتدخل في الأزمات المتجددة، رغم أن جذرها واحد نوعًا ما.

اوغلو أشار خلال مداخلة عبر برنامج “حوارية الليلة” الذي يذاع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن المشكلة الأخيرة في مجلس النواب وقراراته وتحول الحكومة الليبية لحكومة تصريف أعمال، والخلافات السياسية في الداخل الليبي التي ستكون مرآة للخلافات أو التوافقات الدولية والإقليمية في هذا السياق.

وتابع: “الإرادة موجودة لكن كيفية المصالح التي ستعقد وفق هذه الأمور، ففي أي منطقة حصل فيها خلاف دولي نجد أن مراحل الحل جاءت على فترات متعددة وخطوات متعددة، وهذا مهم في الملف الليبي، ربما التوجه نحو الإرادة السياسية والمجتمع الدولي ربما لديه تدخلات، ولكن أظن ان القوة الفاعلة الحقيقية هي الإرادة السياسية الفاعلة داخل الملف الليبي، إذا كانت هناك قوة وارادة سياسية وتجمع سياسي لن يتدخل كثيرًا المجتمع الدولي في إلغاء هذه النقاط”.

ورأى أن قواعد اللعبة تغيرت والمجتمع الدولي تعذب لإيجاد الصيغة الحالية، معتبرًا أن كل الدول فرنسا وأمريكا وبريطانيا بالإضافة لتركيا وروسيا ومصر والدول المجاورة لا تريد أن تعود الحالة السابقة في ليبيا.

كما أفاد أن هناك اختلافًا في المصالح، لكن ممكن تعديل تكتيك هذه المصالح، ومن الممكن أن تتوافق المصالح بنوع ما من التوافقات، متوقعًا أن يكون العام القادم عام الحرب الاقتصادية؛ لأن نتائج كورونا السلبية الاقتصادية بدأت تتراجع، وسيكون هناك حاجة لعودة بعض الامور القديمة في بعض الحياة الاقتصادية.