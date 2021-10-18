روسيا – أعلنت الشركة المسؤولة عن مشروع الغاز الروسي “السيل الشمالي-2″، اليوم ، أنه تم ملء الأنبوب الأول من المشروع بالغاز التقني، كما أنه يجري مواصلة العمل لملء الأنبوب الثاني بالغاز أيضا.

وقالت شركة “نورد ستريم-2” المشغلة للمشروع، في بيان، إنه في 18 أكتوبر الجاري اكتملت إجراءات ملء السلسلة الأولى من خط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-2” بالغاز التقني، كما أن العمل في السلسلة الثانية (الأنبوب الثاني) مستمر.

وفي مطلع أكتوبر الجاري، أعلنت شركة “نورد ستريم-2″ البدء في ملء الأنبوب الأول من المشروع بالغاز.

و”السيل الشمالي-2” هو مشروع روسي لمد أنبوبي غاز طبيعي يبلغ طول كل منهما 1200 كيلومتر، وبطاقة إجمالية تبلغ 55 مليار متر مكعب سنويا، من الساحل الروسي، عبر قاع بحر البلطيق، إلى ألمانيا.

ويمر أنبوبا المشروع عبر المناطق الاقتصادية الاستثنائية والمياه الإقليمية لكل من ألمانيا والدنمارك وفنلندا والسويد وروسيا.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة الغاز الروسية “غازبروم” الانتهاء بشكل كامل من مد أنبوبي المشروع. والآن يجري العمل على إصدار التصاريح اللازمة للمشروع للبدء بضخ الغاز.

المصدر: تاس