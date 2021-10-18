تونس – انتشلت وحدات الحرس البحري التونسي جثتين إضافيتين للمهاجرين غير النظاميين، ليرتفع عدد الجثث التي تم انتشالها حتى الآن إلى 4، ولا يزال 20 شابا في عداد المفقودين.

وتمكنت وحدات الحرس البحري بولايتي المهدية والمنستير الساحليتين، أمس الأحد، من إنقاذ 7 أشخاص وانتشال جثتين بعد غرق مركب صيد بحري يقل 30 مهاجرا غير نظامي، انطلق من شاطىء المهدية في عملية هجرة سرية، وتعرض لحادث غرق يرجح أنه بسبب الحمولة الزائدة.

وأكد مساعد وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية فريد بن جحا، أن النيابة العمومية بالمهدية أذنت بفتح تحقيق بخصوص تكوين وفاق يهدف إلى اجتياز الحدود البحرية خلسة والناجم عنه موت.

المصدر: موزاييك