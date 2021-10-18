ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الاثنين نائب الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الساسية وبناء السلام روزماي دي كارلو ، بحضور المبعوث الخاص للأمين العام بان كوبيش ، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة ، ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المنظمات بوزارة الخارجية ، ومدير إدارة الشؤون الخارجية بمجلس الوزراء.

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوضع السياسي في ليبيا ، والخطوات المتخذة من قبل حكومة الوحدة ، والدور الفاعل للجنة “5+5” وضرورة دعمها من كافة الاطراف في خطتها المعتمدة موخرا .

من جانبها ،أعربت دي كارلو عن سعادتها لتمثيل الأمين العام في مؤتمر دعم الاستقرار المزمع انعقاده في طرابلس الخميس القادم ، واعتبار انعقاده في طرابلس بهذا الحضور خطوة مهمة للحكومة .

كما تم التطرق إلى ملف الهجرة غير الشرعية ، والصعوبات التي تواجه ليبيا في هذا الشأن ، وضرورة التعاون مع كافة المنظمات والدول ذات العلاقة حتى يتم تنفيذ خطوات جادة في هذا الملف.