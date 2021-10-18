ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة حسين اعطية القطراني أمس الأحد في مكتبه بمقر ديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، بعضو مجلس النواب إبراهيم الزغيد.

القطراني ناقش مع الزغيد بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة مختلف المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، وحيثيات بيان ممثلي إقليم برقة في حكومة الوحدة الوطنية حيال حقوق الإقليم.

من جهته، ثمن الزغيد بيان ممثلي إقليم برقة حيال حقوق الإقليم، مؤكدًا دعمه لها، ومشددًا على ضرورة تفعيل دواوين الوزارات والمؤسسات والهيئات والمصالح العامة بإقليم برقة، مع ضرورة عمل رئاسة الحكومة على التوزيع العادل لعوائد الثروات والمناصب وفقا لما أقره الحوار السياسي.

وأكد أنه على رئيس الحكومة تحمل مسؤولياته وعدم جر البلاد إلى صراعات وانقسامات، لافتًا إلى ضرورة تنفيذ كل بنود الاتفاق السياسي وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المزمع عقدها في 24 ديسمبر المقبل.