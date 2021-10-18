ليبيا – استقبل رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح ظهيرة اليوم الاثنين سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا كارولين هارندل، والوفد المرافق لها، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

اللقاء استعرض بحسب المكتب الإعلامي لمفوضية الانتخابات مستجدات العملية الانتخابية، والتحضيرات للمراحل القادمة ، والأجندة العامة للمفوضية.

بدورها، أكدت هارندل دعمها وحكومتها للانتخابات الليبية المنتظرة، مشيدو بالجهود والتحضيرات التي بذلت من قبل المفوضية في مراحل التخطيط و التنفيذ للعملية الانتخابية، للوصول الى نموذج احترافي في المجال الانتخابي يحقق أعلى المعايير المعمول بها دوليا.

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