إيطاليا – تغلب فريق يوفنتوس على ضيفه روما بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما امس، وذلك في إطار منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويعود الفضل في انتصار “السيدة العجوز” للمهاجم مويس كين الذي سجل هدف الفوز الوحيد لفريقه مبكرا، بحلول الدقيقة 16 من زمن الشوط الأول للقاء على ملعب “أليانز ستاديوم” بمدينة تورينو.

وواصل يوفنتوس صحوته بتحقيقه انتصاره الرابع على التوالي، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، وتقدم إلى المركز السابع، متجاوزا بفارق نقطتين فريق فيورنتينا الذي يحل ضيفا على نادي فينيزيا يوم الاثنين، في ختام مباريات هذه الجولة.

في حين توقف رصيد روما عند 15 نقطة، وبقي في المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري “الكالتشيو”.

المصدر: RT