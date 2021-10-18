ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن ما طفح على السطح من خلافات من بعض أعضاء الحكومة هو نتيجة طبيعية عندما لا يشكل الرئيس وزارته وفق رؤيته لتاتي حكومة متناغمة.

الشاطر أشار في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” إلى أن رئيس الحكومة سلم العنان لأعضاء من النواب، ليشكلوا له حكومة متناقضة ومتصادمة.

وأضاف: “فازوا بالمناصب وخسروا ثقة الشعب وعطلوا الاستقرار المنشود. حسين القطراني يخلط الأوراق ويتهم الكل بأنهم ضد الانتخابات والشعب فقط هو من يريدها”.