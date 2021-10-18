ليبيا – قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن الكلام الذي نطق به حسين القطراني بخصوص عدم نية النواب إجراء الانتخابات عارٍ عن الصحة، وليست لديه أي ذريعة أو أي مُبررات يرمي بها مجلس النواب.

العرفي لفت في تصريح لشبكة “الرائد” أن المجلس أنجز كل ما هو مطلوب من قانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفق الملاحظات التي أرسلتها المفوضية بالكامل.

وأضاف أن تصريحات القطراني لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تقدم ولا تُؤخر، وليس لديه ذريعة أن يوفر إمدادات لوجستية، والمفوضية كلفت وزارة الداخلية بتأمين مراكز الانتخاب أو الاقتراع، غير هكذا ليس مطلوب منهم أي شيء.

وقال: “القطراني جزء من الحكومة، ولأول مرة أرى شخصًا ينتقد جسمًا هو أصلًا منه، إنه من غير منطقي أن ينتقد القطراني حكومة بعد عشرة أشهر، لماذا لم يتكلم من البداية؟ ما هي الصلاحيات التي يريدها؟ هل يريد المال ووضعه في خزينته؟ ويقال له تصرف في المال ممكن هكذا، غير هكذا لا يوجد”.

كما استطرد حديثه بالقول: “يقول إن مجلس الوزراء يتخذ قرارات فردية، ليس هناك اجتماع للوزراء إلا وهو موجود فيه، موجود في كل اجتماع لمجلس الوزراء، لماذا لم يعترض أو يقول أي شيء، وبعد هذا الغاية والغرض المال، هذه هي الحقيقة”.