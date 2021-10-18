ليبيا – عقد النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني،أمس الأحد، مع نائب سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، وسفير دولة إيطاليا والوفد المرافق له، ورئيس المنظمة الدولية للهجرة، ونائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي “يوبام”، اجتماعًا حول مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود، وإنجاز مشاريع تنموية في مناطق الجنوب.

وبحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي يهدف مشروع الشراكة المتعلق بحماية الحدود لمعالجة اشكالية الهجرة غير الشرعية، وإعداد الكفاءات الأمنية القادرة على التعامل مع هذا الملف الإنساني الصعب، كما تشمل برامج لتدريب حرس الحدود، وإعداد فرق أمنية نموذجية تتمتع بخبرة التعامل الإنساني والأمني،

بدوره، أكد الكوني خلال اللقاء، على ضرورة نقل معركة مكافحة الهجرة غير الشرعية من البحر، حيث توفر البلدان الأوروبية لذلك مبالغ فلكية دون نتائج ناجعة، بل ما ساهم في تمديد آلام عابري السبيل، وعودتهم الى مراكز الإيواء، ونقل المواجهة إلى الجنوب، ليس فقط للحد من مرور المهاجرين، ولكن لمواجهة المهربين، وتجار البشر، والعصابات الإجرامية العابرة للحدود، من خلال العمل الأمني المشترك مع دول الجوار، ومساعدة ليبيا على تأمين حدودها، وإعداد الفرق الأمنية الصحراوية القادرة على العمل في مناخات الصحراء.

ونوه بأهمية التعاون الدولي المشترك في هذا الشأن، حيث لا يجب أن تتحمل ليبيا أعباء هذا الملف بمفردها، باعتبارها دولة عبور وليس المقصد، والعمل على دعم حرس الحدود، ومنحه الإمكانيات اللوجستية التي تمكنه من مكافحتها، وخلق تنمية مكانية طويلة المدى في مناطق الجنوب، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في حكومة الوحدة الوطنية.

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